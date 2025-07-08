Орлов: если Глушенкову отдали 10-й номер в «Зените», значит, Семак ему доверяет

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о смене номера полузащитником «Зенита» Максимом Глушенковым. Россиянин в сезоне-2025/2026 будет играть под номером 10.

«Я считаю положительным моментом то, что 10-й номер отдали Глушенкову. Под ним играли Пеле, Марадона, Аршавин. Зачастую десятки — это суперигроки. Значит, Семак ему доверяет, и сам Глушенков это понимает. Ему сейчас нужно быстро найти такое же взаимопонимание с партнёрами, какое у них было с Венделом», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист выходил в 20 матчах в рамках Российской Премьер-лиги, в которых забил девять голов и отдал две голевые передачи.