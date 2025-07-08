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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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Защитник Уэсли Фофана не покинет «Челси» этим летом

Защитник Уэсли Фофана не покинет «Челси» этим летом
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Защитник сборной Франции и «Челси» Уэсли Фофана сообщил, что не планирует покидать свою нынешнюю команду. В соцсетях футболист опубликовал своё старое фото в футболке лондонского клуба.

«Я — игрок «Челси» и горжусь этим, не хочу никуда уходить. Мне здесь всё нравится, спасибо. Так достаточно понятно?» — написал футболист в соцсетях.

В прошлом клубном сезоне Фофана принял участие в 14 матчах. Ранее футболист также выступал за «Сент-Этьен» и «Лестер Сити».

По итогам сезона-2024/2025 «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 69 очков. На данный момент команда играет на клубном чемпионате мира, в полуфинале турнира «синим» предстоит встретиться с «Флуминенсе».

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