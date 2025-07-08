Романо объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Осимхена

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал причину отказа «Манчестер Юнайтед» от трансфера нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, проведшего минувший сезон в «Галатасарае» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали, что нигерийский футболист подпишет контракт с «красными дьяволами» на пять лет.

«Виктор Осимхен никогда не хотел снижать свои зарплатные требования, несмотря на желание этого у «Манчестер Юнайтед» и других английских клубов. Для Осимхена это было неприемлемо.

Осимхен всегда был очень счастлив в «Галатасарае». Теперь «Галатасарай» заключил с Осимхеном контракт до 2028 года с возможностью продления до 2029 года.

«Галатасарай» ведёт переговоры с «Наполи». Предложение в размере € 50+5 млн отклонено. Предложение в размере € 60 млн отклонено. «Наполи» хочет получить € 75 млн, ссылаясь на пункт о выкупе, и заявляет, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за игрока.

Но у футболиста есть контракт с «Галатасараем», а не с «Аль-Хилялем». Поэтому «Наполи» настаивает на более высокой цене, однако «Галатасарай» считается фаворитом в борьбе за Осимхена, и переговоры продолжаются», — сказал Романо в видео на своём YouTube-канале.

Сколько зарабатывают футболисты: