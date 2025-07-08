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«Сандерленд» усилился бывшим защитником «Атлетико» Рейнилду

«Сандерленд» усилился бывшим защитником «Атлетико» Рейнилду
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Защитник Рейнилду в качестве свободного агента присоединился к «Сандерленду». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал с «чёрными котами» трудовое соглашение, срок которого рассчитан на два года. Ранее игрок выступал за «Атлетико» Мадрид и покинул эту команду в связи с истечением срока действия контракта.

Рейнилду принял участие в 30 матчах прошедшего клубного сезона.

По итогам прошедшего сезона «Сандерленд» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в высший дивизион английского первенства.

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