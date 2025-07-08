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Глава Ла Лиги может быть причастен к срыву перехода Нико Уильямса в «Барселону» — Галан

Глава Ла Лиги может быть причастен к срыву перехода Нико Уильямса в «Барселону» — Галан
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас мог предоставить руководству «Атлетика» Бильбао конфиденциальную информацию о финансовом состоянии «Барселоны». Глава баскского клуба передал эти сведения агенту нападающего красно-белых Нико Уильямсу, что вызвало у него сомнения относительно перехода в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает Barca News со ссылкой на журналиста Мигеля Галана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, получив данные об экономическом положении «блауграны», агент Уильямса и сам вингер начали настаивать на включении пункта об отступных в его готовящийся контракт с «Барселоной». В свою очередь, испанский гранд отказался удовлетворить подобное требование.

Ранее Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года.

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