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Геннадий Орлов сравнил новичка «Зенита» Жерсона с Венделом

Геннадий Орлов сравнил новичка «Зенита» Жерсона с Венделом
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Известный футбольный журналист Геннадий Орлов рассказал о различиях бразильских полузащитников «Зенита» Вендела и Жерсона. Эксперт считает, что новичок клуба из Санкт-Петербурга привык играть ближе к атаке.

«Вендел всё-таки наступал из глубины. Жерсон — более атакующий игрок и привык, чтобы его обслуживали. Но видно, что он всё умеет делать. До конца его возможности мы ещё не знаем, но самое главное, чтобы на уровне были физическая подготовленность и самоотдача. Чтобы он очень хотел играть. Потому что весной «Зениту» не хватало мотивации, старательности», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Санкт-Петербургский «Зенит» осуществил трансфер хавбека Жерсона из «Фламенго» за € 25 млн. О трансфере пока объявила лишь пресс-служба бразильского клуба.

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