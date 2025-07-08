Геннадий Орлов: у Семака фронт работы расширился. Но материал есть

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку предстоит проделать большую работу с командой для улучшения качества игры в обороне.

«Матч с «Балтикой» показал, что в действиях «Зенита» ещё присутствует академизм, особенно у игроков обороны. Как же они позволяют бить с разных дистанций, в том числе с близких по воротам? Защитники должны накрывать этот мяч. Я ещё в прошлом сезоне говорил, что оборона у команды сыроватая. Думал, что тот же Нино — больший боец. В Бразилии он был капитаном команды, а у нас часто падает, не слишком уверен в себе — не выглядит вожаком.

В центре полузащиты тоже есть проблемы. Посмотрите, как у Рахимова «Рубин» вступает в отбор после потери мяча. Всем составом! Понятно, что есть люди, которым положено играть на пианино, но кто-то же должен его и таскать. Человек шесть-семь в команде должны выполнять эту черновую работу, а три-четыре фантазёра — сочинять комбинации в атаке. Вот этих работяг «Зениту» сейчас явно не хватает. Они ведь тоже должны быть высокого качества: уметь отбирать мяч без нарушения, точно пасовать и не давать бить по воротам с 16-17 м, как это было в матче с «Балтикой».

Так что у Семака фронт работы расширился. Но материал есть. Дальше всё зависит от умения тренера играть в футбольные шахматы, совершать правильные ходы», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга пропустил 18 мячей в чемпионате России. Это лучших показатель среди команд РПЛ.