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«Зенит» отдаст двух футболистов в аренду в «Балтику» и «Урал» — источник

«Зенит» отдаст двух футболистов в аренду в «Балтику» и «Урал» — источник
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Центральные защитники «Зенита» Матвей Бардачёв и Кирилл Обонин перейдут на правах аренды в «Урал» и «Балтику» соответственно. В указанных командах они проведут грядущий сезон. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, у калининградского клуба будет опция выкупа Обонина, в то время как у «Урала» не будет данной опции в отношении Бардачёва.

В минувшем сезоне Бардачёв уже выступал за «Урал» на правах аренды. Он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Обонин в прошедшем сезоне играл за «Зенит-2». Он принял участие в 13 матчах, где забил гол.

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