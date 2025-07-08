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«Эспаньол» пытался подписать защитника мадридского «Реала» Васкеса — El Chiringuito

«Эспаньол» пытался подписать защитника мадридского «Реала» Васкеса — El Chiringuito
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«Эспаньол» рассматривал вариант с подписанием защитника «Реала» Лукаса Васкеса. Об этом сообщил журналист Okdiario Эдуардо Инда в беседе с El Chiringuito.

Васкес покинет свою нынешнюю команду после клубного чемпионата мира. По данным источника, футболист отклонил предложение «Эспаньола». Лукас изучает предложение из Катара. Если этот переход состоится, то игрок будет получать в два или три раза больше, чем зарабатывал ранее.

Васкес является воспитанником «сливочных», в системе клуба он находится с 2007 года. В сезоне 2014/2015 Лукас уже выступал за «Эспаньол» на правах аренды. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3 млн.

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