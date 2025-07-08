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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Флуминенсе – Челси: стартовые составы команд на матч Клубного ЧМ по футболу 2025, 8 июля 2025

«Флуминенсе» — «Челси»: стартовые составы команд на матч полуфинала клубного ЧМ
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Сегодня, 8 июля 2025 года, в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1-й тайм
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'    

Стартовые составы команд:

«Флуминенсе»: Фабио, Игнасио, Силва, Сантос, Гуга, Берналь, Эркулес, Нонато, Рене, Арьяс, Кано.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нкунку, Нету, Педро.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу «Флуминенсе» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. «Челси», в свою очередь, оказался сильнее «Палмейраса» (2:1). Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Во втором полуфинале путёвку в решающий матч разыграют «ПСЖ» и «Реал».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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