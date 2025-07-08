Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА отменил жеребьёвку домашних и выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА отменил жеребьёвку домашних и выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций внёс изменения в регламент проведениях турниров, проходящих под эгидой УЕФА. С нового сезона в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов отменится жеребьевка домашних и выездных матчей. Преимущество игры дома в ответных матчах получат клубы, занявшие более высокое место на общем этапе. Об этом сообщает AS.

В прошедшем сезоне в 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл второй матч с «Арсеналом» на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на то что занял более низкое место в таблице (11-е), чем «канониры» (третье). Согласно новому правилу, второй матч должен был состояться в Лондоне.

При этом если команда, занявшая более низкое место на общем этапе, проходит своего соперника, она занимает эту позицию посева в следующих раундах. Так, если бы сливочные победили «Арсенал», то начиная с полуфинала они считались бы командой с третьего места, тем самым имея большие шансы играть ответный матч дома.

Материалы по теме
Топ-события среды: «ПСЖ» — «Реал» в полуфинале КЧМ, Уимблдон и волейбольная Лига наций
Топ-события среды: «ПСЖ» — «Реал» в полуфинале КЧМ, Уимблдон и волейбольная Лига наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android