УЕФА отменил жеребьёвку домашних и выездных матчей в плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций внёс изменения в регламент проведениях турниров, проходящих под эгидой УЕФА. С нового сезона в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов отменится жеребьевка домашних и выездных матчей. Преимущество игры дома в ответных матчах получат клубы, занявшие более высокое место на общем этапе. Об этом сообщает AS.

В прошедшем сезоне в 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграл второй матч с «Арсеналом» на «Сантьяго Бернабеу», несмотря на то что занял более низкое место в таблице (11-е), чем «канониры» (третье). Согласно новому правилу, второй матч должен был состояться в Лондоне.

При этом если команда, занявшая более низкое место на общем этапе, проходит своего соперника, она занимает эту позицию посева в следующих раундах. Так, если бы сливочные победили «Арсенал», то начиная с полуфинала они считались бы командой с третьего места, тем самым имея большие шансы играть ответный матч дома.