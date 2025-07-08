«Тоттенхэм Хотспур» возобновил работу над трансфером хавбека «Бёрнли» Эстеве — L’Équipe

«Тоттенхэм Хотспур» вновь хочет приобрести полузащитника «Бёрнли» Максима Эстеве. Об этом сообщает L’Équipe.

В январе «шпоры» уже пытались подписать футболиста и предлагали за него € 24 млн, но кларетовые ответили отказом. По слухам, клуб из графства Ланкашир потребовал за игрока € 35 млн.

Срок трудового соглашения Эстеве с «Бёрнли» рассчитан до лета 2029 года. Футболист принял участие в 48 матчах прошлого сезона. Ранее Максим выступал за «Монпелье».

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 38 очков. Помимо этого, команда выиграла Лигу Европы.