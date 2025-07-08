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Давиде Анчелотти — новый главный тренер «Ботафого»

Давиде Анчелотти — новый главный тренер «Ботафого»
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«Ботафого» на официальном сайте проинформировал о назначении итальянского специалиста Давиде Анчелотти на пост главного тренера бразильского клуба. Контракт рассчитан до конца 2026 года.

«Ботафого» является первым клубом, где Давиде будет работать без известного тренера и своего отца Карло Анчелотти. Ранее 35-летний специалист входил в тренерский штаб мадридского «Реала», а также работал вместе с отцом в «ПСЖ», «Баварии», «Эвертоне» и «Наполи».

Напомним, 30 июня «Ботафого» объявил об увольнении португальского специалиста Ренато Пайвы с поста главного тренера после поражения от «Палмейраса» (0:1 д. вр.) в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

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