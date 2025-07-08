Нижегородский «Пари НН» проведёт домашнюю игру 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» в Казани

Пресс-служба «Пари НН» в телеграм-канале объявила о проведении матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с действующим чемпионом страны «Краснодаром» в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена». Игра пройдёт 20 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.

Подчёркивается, что для нижегородских болельщиков будет организован трансфер на матч из Нижнего Новгорода и обратно.

На текущий момент домашний стадион «Пари НН» находится в процессе ремонта. В частности, ранее генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов подчёркивал, что будет проведён капитальный ремонт крыши.

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