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Машина Жоты возгорелась в результате столкновения с ограждением — El Pais

Машина Жоты возгорелась в результате столкновения с ограждением — El Pais
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Автомобиль погибшего нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты возгорелся из-за столкновения с ограждением, часть которого повредила бензобак. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию Саморы.

По информации источника, футболист мерсисайдцев вместе с его братом, Андре Силвой, двигались на крайне высокой скорости, вследствие чего транспортное средство развернуло на дороге. Подчёркивается, что на данном участке дороги было ограничение по скорости в 120 км/ч. По имеющимся результатам расследования, вероятно, автомобиль нападающего «Ливерпуля» пытался на большой скорости обогнать грузовик.

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