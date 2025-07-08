Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калифорнии.

Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес» с 2022 по 2023 год. В 45 матчах за эту команду он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе данного коллектива итальянский игрок стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка МЛС.

На данный момент Кьеллини работает в качестве директора по футбольной стратегии «Ювентуса». Джорджо является чемпионом Европы в составе сборной Италии. Он выступал в составе «Ювентуса» с 2005 по 2022 год.