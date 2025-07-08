Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джорджо Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса»

Джорджо Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса»
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини стал совладельцем «Лос-Анджелеса». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Калифорнии.

Кьеллини выступал за «Лос-Анджелес» с 2022 по 2023 год. В 45 матчах за эту команду он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе данного коллектива итальянский игрок стал победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка МЛС.

На данный момент Кьеллини работает в качестве директора по футбольной стратегии «Ювентуса». Джорджо является чемпионом Европы в составе сборной Италии. Он выступал в составе «Ювентуса» с 2005 по 2022 год.

Материалы по теме
Официально
Инсинье покинул «Торонто» и хочет вернуться в сборную Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android