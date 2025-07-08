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Армянский «Ноа» обыграл «Будучность» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Армянский «Ноа» обыграл «Будучность» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались армянский «Ноа» и черногорская «Будучность». Игра проходила на стадионе «Городской» (Абовян, Армения). В качестве главного арбитра встречи выступил Волен Чинков из Болгарии. Матч закончился со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 июля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
1 : 0
Будучность
Подгорица, Черногория
1:0 Улад Омар – 69'    

Единственный мяч во встрече забил полузащитник армянской команды Имран Улад Омар. Взятие ворот произошло на 69-й минуте.

Ответная игра между клубами состоится во вторник, 15 июля. Она пройдёт на стадионе «Под Горицом» в Подгорице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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