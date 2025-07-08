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Тренер сборной США Почеттино раскритиковал судью в матче с Мексикой

Тренер сборной США Почеттино раскритиковал судью в матче с Мексикой
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о решении арбитра не ставить пенальти за игру рукой в матче его команды с Мексикой в финале Золотого кубка КОНКАКАФ. Аргентинский специалист считает это действие судьи позором.

«Правда в том, что если бы это произошло на противоположной половине поля, в другой штрафной, то это был бы пенальти. Игрок стоял с коленом на полу, он протолкнул руку над мячом. Дело не в том, что рука [уже] была на полу, а мяч коснулся его.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Для меня было неловко видеть эту ситуацию, и это позор. Я понимаю, что, возможно, 70 тыс. человек [на трибунах], знаете ли, не просто так назначили бы этот пенальти», — приводит слова Почеттино ESPN.

Игра проходила на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» в США. Матч закончился победой сборной Мексики со счётом 2:1.

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