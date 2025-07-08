«Олимпия» и «Кайрат» сыграли вничью в матче квалификации Лиги чемпионов

Завершён первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, в котором встречались «Олимпия» из Словении и «Кайрат» из Казахстана. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча прошла на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Главным арбитром встречи был Христос Вергетис (Греция).

Дастан Сатпаев открыл счёт на 59-й минуте и обеспечил гостевой команде преимущество. Диогу Пинту на 66-й минуте вернул равенство на табло.

Ответная игра состоится 15 июля.

По итогам прошлого сезона «Олимпия» стала чемпионом Словении, заработав 74 очка. В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» располагается на втором месте в турнирной таблице (36 очков).