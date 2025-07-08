«Флуминенсе» — «Челси»: Жоао Педро открыл счёт в матче на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч полуфинала клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «синих». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Челси» Жоао Педро.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу «Флуминенсе» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. «Челси», в свою очередь, оказался сильнее «Палмейраса» (2:1). Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Во втором полуфинале путёвку в решающий матч разыграют «ПСЖ» и «Реал».

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