Луис Диас намерен выдвинуть ультиматум «Ливерпулю» на фоне интереса «Барселоны» — источник

В ближайшее время крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас намерен обсудить с мерсисайдцами своё будущее в клубе. 28-летний футболист будет настаивать, чтобы с ним либо продлили контракт на его условиях, либо продали его. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на колумбийского журналиста Пипэ Сиерру.

По информации источника, вингер не против продолжения карьеры в «Ливерпуле», однако на текущий момент он обладает одной из самых низких зарплат в клубе и хочет, чтобы его ценили.

Подчёркивается, что в случае продажи форварда Дарвина Нуньеса мерсисайдцы не будут испытывать сильного желания выставить также Диаса на трансфер. На текущий момент «Ливерпуль» оценивает 28-летнего игрока в € 82 млн. Интерес к колумбийцу проявляют «Барселона», «Бавария» и «Аль-Наср».

Рекорды «Ливерпуля»: