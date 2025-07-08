«Комо» хочет подписать бывшего игрока «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса — Романо

Центральный защитник «Галатасарая» и сборной Колумбии Давинсон Санчес попал в сферу интересов «Комо». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Альтернативным вариантом для итальянской команды является Карл Старфельт из «Сельты».

В 44 матчах прошлого клубного сезона Санчес забил пять голов и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийца составляет € 20 млн. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027 года.

В 30 матчах прошлого сезона Старфельт забил один гол. Его трансферная стоимость составляет € 6 млн, контракт также рассчитан до лета 2027 года.