Мбаппе потерял 6 кг веса из-за болезни во время клубного чемпионата мира — L'Équipe

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе похудел на 6 кг из-за острого гастроэнтерита, который возник у французского футболиста во время клубного чемпионата мира, проходящего в эти дни. Об этом сообщает L'Équipe.

Мбаппе был отправлен в больницу в четверг, 19 июня. Вечером того же дня 26-летний нападающий вернулся в расположение клуба. Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Также его изолировали от остальной команды.

1 июля Мбаппе впервые после болезни сыграл на клубном чемпионате мира. Он вышел на поле на 68-й минуте матча 1/8 финала соревнования с «Ювентусом», заменив форварда Гонсало Торреса. Встреча завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.

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