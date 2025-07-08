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КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля

КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля
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В четверг, 10 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении футбольного клуба «Торпедо» и официальных лиц клуба. Об этом сообщил Российский футбольный союз на своём официальном сайте.

Ранее генеральный директор московского клуба Сергей Синяев заявлял, что Российский футбольный союз не хочет исключать московский клуб из РПЛ.

В конце июня прокуратура отправила в следственный изолятор совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора чёрно-белых Валерия Скородумова. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил, что «Торпедо» может быть исключено из РПЛ по ходу следующего сезона.

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