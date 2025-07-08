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Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Флуминенсе» — «Челси»: Педро оформил дубль в дебютном матче в старте за «синих»

«Флуминенсе» — «Челси»: Педро оформил дубль в дебютном матче в старте за «синих»
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В эти минуты идёт матч полуфинала клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу «синих». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
2-й тайм
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

На 56-й минуте Педро оформил дубль.

Ранее, на 18-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Челси» Жоао Педро. Этот матч является для него дебютным в стартовом составе лондонского клуба.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу «Флуминенсе» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. «Челси», в свою очередь, оказался сильнее «Палмейраса» (2:1). Клубный чемпионат мира проходит в США, турнир завершится 13 июля. Финал пройдёт на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, округ Берген, штат Нью-Джерси.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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