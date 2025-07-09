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ПСЖ – Реал Мадрид: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча полуфинала КЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «ПСЖ» — «Реал» Мадрид в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии четвертьфинала соревнования парижский клуб победил «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2.

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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