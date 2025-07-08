Агент защитника «Банфилда» высказался об интересе «Спартака» и «Краснодара»

Агент Франко Грасси, представляющий интересы 21-летнего правого защитника аргентинского «Банфилда» Рамиро ди Лусиано, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака» и «Краснодара».

«Нет, это неправда, никаких контактов со «Спартаком» и «Краснодаром» не было. Как я уже говорил ранее, был интерес от ЦСКА, но пока без продвижения», — приводит слова Грасси «Евро-Футбол.Ру».

Лусиано выступает в составе основной команды «Банфилда» с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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