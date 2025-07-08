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Спортдиректор «Алавеса» назвал сумму, за которую защитника Моуриньо отпустят в «Спартак»

Спортдиректор «Алавеса» назвал сумму, за которую защитника Моуриньо отпустят в «Спартак»
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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес ответил на вопрос о возможном переходе защитника команды Сантьяго Моуриньо в «Спартак». Ранее появлялась информация об интересе столичного клуба к уругвайскому футболисту.

«Нет никакой вероятности того, что трансфер Моуриньо в «Спартак» состоится. Только если за него заплатят € 25 млн — прописанную в контракте сумму выкупа», — сказал Фернандес.

Сантьяго Моуриньо перешёл в «Алавес» из мадридского «Атлетико» в 2024 году. 23-летний южноамериканец в минувшем сезоне провёл 25 матчей в Ла Лиге за испанскую команду, выходя на позиции центрального или правого защитника.

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