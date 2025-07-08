Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Флуминенсе — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» — The Athletic

«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» — The Athletic
Комментарии

Мадридский «Реал» надеется перенести дату матча 1-го тура нового сезона чемпионата Испании, в котором встретится с «Осасуной». Соответствующую просьбу «Королевский клуб» уже направил Ла Лиге. Об этом сообщает The Athletic.

Клуб и Испанская ассоциация футболистов (AFE) направили официальные письма в лигу, это аргументировано участием команды в клубном чемпионате мира. Отмечается, что в мае «Реал» и «Атлетико» предварительно согласовали с Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) перенос даты 1-го тура Примеры на тот случай, если дойдут до 1/4 финала КЧМ.

Встреча «Реала» и «Осасуны» запланирована на 19 августа. Перенос даты уже согласован с «Осасуной» и RFEF, теперь всё зависит от решения Ла Лиги.

Материалы по теме
Ла Лига опубликовала календарь на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android