«Реал» попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» — The Athletic

Мадридский «Реал» надеется перенести дату матча 1-го тура нового сезона чемпионата Испании, в котором встретится с «Осасуной». Соответствующую просьбу «Королевский клуб» уже направил Ла Лиге. Об этом сообщает The Athletic.

Клуб и Испанская ассоциация футболистов (AFE) направили официальные письма в лигу, это аргументировано участием команды в клубном чемпионате мира. Отмечается, что в мае «Реал» и «Атлетико» предварительно согласовали с Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) перенос даты 1-го тура Примеры на тот случай, если дойдут до 1/4 финала КЧМ.

Встреча «Реала» и «Осасуны» запланирована на 19 августа. Перенос даты уже согласован с «Осасуной» и RFEF, теперь всё зависит от решения Ла Лиги.