16-летний казахстанец Дастан Сатпаев забил дебютный гол в Лиге чемпионов

16-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев отметился голом в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпией» из Словении (1:1). Этот мяч стал дебютным для казахстанского футболиста в указанном турнире. Нападающий открыл счёт на 59-й минуте встречи.

В феврале алма-атинский клуб официально объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в лондонский «Челси». Однако форвард отправится в английскую команду летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит выступать за клуб из Казахстана. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: