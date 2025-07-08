16-летний казахстанец Дастан Сатпаев забил дебютный гол в Лиге чемпионов
Поделиться
16-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев отметился голом в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпией» из Словении (1:1). Этот мяч стал дебютным для казахстанского футболиста в указанном турнире. Нападающий открыл счёт на 59-й минуте встречи.
Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
Олимпия Л
Любляна, Словения
Окончен
1 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 Сатпаев – 59' 1:1 Пинту – 66'
В феврале алма-атинский клуб официально объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в лондонский «Челси». Однако форвард отправится в английскую команду летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит выступать за клуб из Казахстана. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 9 июля 2025
-
00:04
-
00:04
-
00:01
- 8 июля 2025
-
23:54
-
23:53
-
23:42
-
23:36
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
23:01
-
23:00
-
22:55
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:06
-
21:54
-
21:40
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:09
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:35
-
20:34
-
20:21