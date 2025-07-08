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16-летний казахстанец Дастан Сатпаев забил дебютный гол в Лиге чемпионов

16-летний казахстанец Дастан Сатпаев забил дебютный гол в Лиге чемпионов
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16-летний форвард «Кайрата» Дастан Сатпаев отметился голом в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпией» из Словении (1:1). Этот мяч стал дебютным для казахстанского футболиста в указанном турнире. Нападающий открыл счёт на 59-й минуте встречи.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
Олимпия Л
Любляна, Словения
Окончен
1 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1 Сатпаев – 59'     1:1 Пинту – 66'    

В феврале алма-атинский клуб официально объявил о переходе 16-летнего Сатпаева в лондонский «Челси». Однако форвард отправится в английскую команду летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит выступать за клуб из Казахстана. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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