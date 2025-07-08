Стало известно, какое условие Луис Диас поставил перед «Барселоной» для его подписания

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас «мечтает» стать футболистом «Барселоны» и, в отличие от вингера «Атлетика» Нико Уильямса, готов не включать в контракт с сине-гранатовыми пункт о его досрочном расторжении в случае, если они не смогут зарегистрировать его на сезон из-за финансовых проблем. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на это, колумбийский футболист настаивает, чтобы в трудовом соглашении было зафиксировано обязательство «Барселоны» выплатить ему компенсацию, если она не сможет зарегистрировать его до 31 августа. Подчёркивается, что это условие является препятствием для подписания «блауграной» 28-летнего футболиста.

Колумбиец играет за «Ливерпуль» с января 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: