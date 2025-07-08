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Романо: «Галатасарай» готов заплатить € 75 млн за Осимхена, рекорд клуба ранее — € 18 млн

Романо: «Галатасарай» готов заплатить € 75 млн за Осимхена, рекорд клуба ранее — € 18 млн
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«Галатасарай» улучшил предложение по 26-летнему форварду «Наполи» Виктору Осимхену до € 75 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, € 75 млн соответствуют сумме отступных в контракте нигерийского футболиста. Однако турецкий гранд не сможет активировать данный пункт, поскольку их предложение для «Наполи» предусматривает выплату денежных средств за покупку Осимхена на протяжении пяти лет.

В случае приобретения форварда за € 75 млн этот трансфер станет самым дорогим в истории «Галатасарая». На текущий момент рекорд принадлежит переходу полузащитника Габриэля Сары из «Норвича» в сезоне-2024/2025 за € 18 млн — по данным Transfermarkt.

В прошедшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

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