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«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2025/2026

«Рома» представила домашнюю форму на сезон-2025/2026
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«Рома» выпустила новую домашнюю форму на следующий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте римского клуба.

Фото: asroma.com

Новая экипировка команды вдохновлена эстетикой 1990-х, она выполнена в тёмно-красном цвете и включает в себя оранжевые детали. Воротник футболки отсылает к футбольной моде 2006 года.

По итогам прошлого сезона «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, заработав 69 очков. В Кубке Италии команда дошла до 1/4 финала, в Лиге Европы коллектив остановился на стадии 1/8 финала.

«Рома» три раза становилась чемпионом Италии, девять раз брала Кубок страны и два раза — Суперкубок. Помимо этого, в активе клуба есть победа в Лиге конференций.

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