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«Как быстро летит время». Томас Мюллер — в годовщину победы 7:1 над Бразилией

«Как быстро летит время». Томас Мюллер — в годовщину победы 7:1 над Бразилией
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Бывший нападающий сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на пост мюнхенского клуба в честь годовщины победы национальной команды над Бразилией (7:1) в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Немцы выиграли тот турнир.

ЧМ-2014 - финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2014, среда. 00:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 7
Германия
0:1 Мюллер – 11'     0:2 Клозе – 23'     0:3 Кроос – 24'     0:4 Кроос – 26'     0:5 Хедира – 29'     0:6 Шюррле – 69'     0:7 Шюррле – 79'     1:7 Оскар – 90'    

«Как быстро летит время», — подписал фотографию Мюллер, на которой он празднует гол в ворота бразильцев.

Победа на чемпионате мира стала для сборной Германии единственным подобным трофеем в эпоху Мюллера. Томас отыграл за сборную 131 матч, забил 45 голов и отдал 41 результативную передачу. Последний матч за команду провёл 5 июля 2024 года, когда Германия проиграла в дополнительное время Испании в четвертьфинале чемпионата Европы.

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