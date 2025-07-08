«Как быстро летит время». Томас Мюллер — в годовщину победы 7:1 над Бразилией

Бывший нападающий сборной Германии и «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на пост мюнхенского клуба в честь годовщины победы национальной команды над Бразилией (7:1) в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Немцы выиграли тот турнир.

«Как быстро летит время», — подписал фотографию Мюллер, на которой он празднует гол в ворота бразильцев.

Победа на чемпионате мира стала для сборной Германии единственным подобным трофеем в эпоху Мюллера. Томас отыграл за сборную 131 матч, забил 45 голов и отдал 41 результативную передачу. Последний матч за команду провёл 5 июля 2024 года, когда Германия проиграла в дополнительное время Испании в четвертьфинале чемпионата Европы.