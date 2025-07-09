Клубный ЧМ по футболу — 2025: результаты игрового дня 8 июля

8 июля состоялся первый матч стадии полуфинала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором принимали участие бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира 2025 года 8 июля:

«Флуминенсе» — «Челси» — 0:2.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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