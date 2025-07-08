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«Комо» планирует усилиться полузащитником «Марселя» Ронжье — Романо

«Комо» планирует усилиться полузащитником «Марселя» Ронжье — Романо
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«Комо» ведёт с «Марселем» переговоры о трансфере полузащитника Валентина Ронжье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, альтернативным вариантом для итальянской команды является Максимо Перроне из «Манчестер Сити». В прошлом сезоне игрок выступал за «Комо» на правах аренды. В 26 матчах прошедшего сезона Перроне отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Максимо составляет € 12 млн.

Ронжье играет за «Олимпик» с 2019 года. В 27 матчах прошлого сезона футболист забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его стоимость составляет € 9 млн.

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