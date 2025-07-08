Экс-игрок «Реала», «ПСЖ» и «МЮ» Хайнце вошёл в тренерский штаб лондонского «Арсенала»

Бывший аргентинский футболист Габриэль Хайнце стал помощником главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте.

Габриэль Хайнце Фото: arsenal.com

«Бывший игрок сборной Аргентины привнесёт в клуб богатый игровой и тренерский опыт. Мы рады присоединению Габриэля в тренерский штаб», — сказано в заявлении.

Будучи игроком, 47-летний Хайнце выступал за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и мадридский «Реал», а также отыграл 73 матча в составе сборной Аргентины.

На тренерском мостике Хайнце не работает с декабря 2023 года, когда покинул родной «Ньюэллс Олд Бойз». Также специалист успел поработать в американской «Атланте Юнайтед» и в аргентинском клубе «Велес Сарсфилд».