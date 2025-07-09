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Малик Тшау из «Милана» может перейти в «Комо»

Малик Тшау из «Милана» может перейти в «Комо»
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Защитник «Милана» Малик Тшау в ближайшие дни должен дать ответ, согласен ли игрок перейти в «Комо». Футболист не хочет покидать состав «россонери», но клуб заинтересован в продаже немца. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Команда Сеска Фабрегаса готова предложить Тшау контракт с зарплатой в € 4 млн за сезон и выплатить нынешнему клубу защитника сумму за переход, близкую к € 25 млн. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 18 млн.

23-летний игрок сборной Германии перешёл в «Милана» из «Шальке-04» в 2022 году. За это время защитник провёл 54 матча в Серии А и выиграл Суперкубок Италии.

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