Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флуминенсе – Челси, результат матча 8 июля 2025, счет 0:2, 1/2 финала Клубного ЧМ по футболу 2025

Дубль новичка Педро помог «Челси» победить «Флуминенсе» и выйти в финал клубного ЧМ
Комментарии

Завершился матч полуфинала клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречались бразильский «Флуминенсе» и лондонский «Челси». Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «синих».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

На 18-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Челси» Жоао Педро. Этот матч стал для него дебютным в стартовом составе лондонского клуба. На 56-й минуте Педро оформил дубль.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
Материалы по теме
Классные голы «Челси» в полуфинале КЧМ! Сказка «Флуминенсе» подходит к концу. LIVE
Live
Классные голы «Челси» в полуфинале КЧМ! Сказка «Флуминенсе» подходит к концу. LIVE

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android