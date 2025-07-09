Вчера, 8 июля, состоялись два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 8 июля:

Группа С. Германия — Дания (2:1);

Группа С. Польша — Швеция (0:3).

У Швеции и Германии по шесть очков, у Польши и Дании на данный момент набранных очков нет.

Напомним, действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.