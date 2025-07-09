Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 8 июля

Во вторник, 8 июля, состоялись 10 матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты Лиги чемпионов УЕФА 8 июля:
КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдавия) (1:0);
«Иберия 1999» (Грузия) — «Мальмё» (Швеция) (1:3);
«Ноа» (Армения) — «Будучность» (Черногория) (1:0);
«Левадия» (Эстония) — РФШ (Латвия) (0:1);
«Олимпия» Любляна (Словения) — «Кайрат» (Казахстан) (1:1);
«Дрита» (Косово) — «Дифферданж» (Люксембург) (1:0);
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Шкендия» (Северная Македония) (0:0);
«Викингур» (Фарерские острова) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) (2:3);
«Эгнатия» (Албания) — «Брейдаблик» (Исландия) (1:0);
«Виртус» (Сан-Марино) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) (0:2).
Ответные матчи состоятся 15 и 16 июля.