Агент Марина подтвердил, что игрок вылетел в Москву на медосмотр для «Крыльев Советов»

Агент Хосе Луис Родригес, представляющий интересы 27-летнего крайнего нападающего Химми Марина, подтвердил, что футболист вылетел в Москву для прохождения медосмотра для перехода в «Крылья Советов». Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Да, это так. Мы летим в Россию и будем там в среду», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним клубом Марина был «Оренбург», за который он выступал с лета 2022 года. В минувшем июне нападающий покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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