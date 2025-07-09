Палмер накричал на Джексона в игре с «Флуминенсе»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отругал своего партнёра по команде Николаса Джексона во время матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе». Сенегальский форвард, выходя к воротам, решил не отдавать передачу на англичанина, а пробить по воротам. Нападающий не смог переиграть голкипера Дейвсона Фабио, а Палмер пнул штангу, после чего накричал на сокомандника.

Стоить отметить, что «Челси» победил бразильский клуб со счётом 2:0. Оба гола забил Жоао Педро, перешедший этим летом из «Брайтона». «Синие» сыграют в финале клубного чемпионата мира с победителем пары «Реал» Мадрид — «ПСЖ». Матч состоится 13 июля.