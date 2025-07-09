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Палмер накричал на Джексона в игре с «Флуминенсе»

Палмер накричал на Джексона в игре с «Флуминенсе»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер отругал своего партнёра по команде Николаса Джексона во время матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Флуминенсе». Сенегальский форвард, выходя к воротам, решил не отдавать передачу на англичанина, а пробить по воротам. Нападающий не смог переиграть голкипера Дейвсона Фабио, а Палмер пнул штангу, после чего накричал на сокомандника.

Стоить отметить, что «Челси» победил бразильский клуб со счётом 2:0. Оба гола забил Жоао Педро, перешедший этим летом из «Брайтона». «Синие» сыграют в финале клубного чемпионата мира с победителем пары «Реал» Мадрид — «ПСЖ». Матч состоится 13 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    
Расписание клубного чемпионата мира
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