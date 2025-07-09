«Челси» третий раз в истории вышел в финал клубного чемпионата мира

Победив «Флуминенсе» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира (2:0), «Челси» третий раз в истории вышел в финал данного соревнования.

«Синие» доходили до данной стадии этого турнира в 2012 году, однако уступили бразильскому «Коринтиансу» со счётом 0:1. Второй раз «Челси» играл в финале клубного чемпионата мира — 2021. В решающем матче лондонский клуб выиграл у «Палмейраса» со счётом 2:1.

Во встрече с «Флуминенсе» дублем отметился новоиспечённый нападающий английского гранда Жоао Педро. Он поразил ворота бразильской команды на 18-й и 56-й минутах. В финале соревнования «Челси» встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

Самые большие стадионы мира: