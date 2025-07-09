Полиция задержала судью, работавшего на решающем матче для «Торпедо» — источник

Во вторник, 8 июля, сотрудники полиции задержали футбольного судью Богдана Головко, который работал на матчах Лиги Pari. За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая нынешнего года. Это была игра последнего, 34-го тура Первой лиги, и она имела решающее значение для определения команд, которые выйдут в Российскую Премьер-Лигу.

В указанном матче Головко два раза принял решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Торпедо». Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) в одном из этих эпизодов признала правоту арбитра. Во втором сделала вывод, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота московской команды.

Подчёркивается, что операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС. По словам одного из источников, руководство РФС «активно сотрудничает с силовыми структурами для борьбы с коррупцией в судейском корпусе».

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