«Челси» планирует отдать вратаря Пендерса в аренду — Тавольери

Голкипер Майк Пендерс может перейти из «Челси» в «Страсбург» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальных сетях.

Лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo, клубы обсуждают возможный переход игрока.

Пендерс перешёл в стан «синих» из «Генка» прошлым летом, но в прошедшем сезоне он продолжил выступать за бельгийскую команду в рамках аренды. В 35 матчах сезона-2024/2025 Майк пропустил 42 гола и девять раз отыграл «всухую». Трансферная стоимость Пендерса составляет € 12 млн. «Генк» занял третье место в чемпионской группе чемпионата Бельгии, заработав 47 очков.