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Мареска высказался о выходе «Челси» в финал клубного чемпионата мира

Мареска высказался о выходе «Челси» в финал клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями от выхода его команды в финал клубного чемпионата мира. На стадии полуфинала «синие» выиграли у «Флуминенсе» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Это большое достижение. Это фантастический сезон. Мы очень, очень, очень сильно счастливы.

Мы знаем, что у нас есть игроки, которые могут это делать [забивать такие голы, как в матче с «Флуминенсе»]. Команда должна помогать им оказываться в таких ситуациях, когда это возможно. Нам известно, что Жоао [Педро] умеет делать это», — сказал Мареска в эфире DAZN.

Во встрече с «Флуминенсе» дублем отметился новоиспечённый нападающий английского гранда Жоао Педро. Он поразил ворота бразильской команды на 18-й и 56-й минутах. В финале соревнования «Челси» встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.

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