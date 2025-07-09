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Дубль Педро — в видеообзоре победного матча «Челси» с «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ

Дубль Педро — в видеообзоре победного матча «Челси» с «Флуминенсе» в полуфинале КЧМ
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В матче полуфинала клубного чемпионата мира — 2025 бразильский «Флуминенсе» уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:2. Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро. Для футболиста этот матч стал дебютным в стартовом составе лондонского клуба. На 56-й минуте Педро оформил дубль.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч уже сегодня, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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