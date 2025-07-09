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«Лига Конференций просто так не отпускает». Алхазов — о выходе «Челси» в финал КЧМ

«Лига Конференций просто так не отпускает». Алхазов — о выходе «Челси» в финал КЧМ
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Известный комментатор «Okko Sport» Денис Алхазов прокомментировал выход лондонского «Челси» в финал клубного чемпионата мира — 2025. Английский клуб обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Челси» на пути к финалу КЧМ обыграл:

  • «Лос-Анджелес»
  • «Эсперанс»
  • «Бенфику»
  • «Палмейрас»
  • «Флуминенсе»

И проиграл «Фламенго». Лига Конференций просто так не отпускает», — написал Алхазов в своём телеграм-канале.

Напомним, лондонский клуб в этом сезоне выиграл Лигу конференций.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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