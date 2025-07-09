«Лига Конференций просто так не отпускает». Алхазов — о выходе «Челси» в финал КЧМ

Известный комментатор «Okko Sport» Денис Алхазов прокомментировал выход лондонского «Челси» в финал клубного чемпионата мира — 2025. Английский клуб обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

«Челси» на пути к финалу КЧМ обыграл:

«Лос-Анджелес»

«Эсперанс»

«Бенфику»

«Палмейрас»

«Флуминенсе»

И проиграл «Фламенго». Лига Конференций просто так не отпускает», — написал Алхазов в своём телеграм-канале.

Напомним, лондонский клуб в этом сезоне выиграл Лигу конференций.

Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.