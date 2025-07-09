Стало известно, сколько «Челси» заработал на клубном чемпионате мира после выхода в финал

Лондонский «Челси» после победы в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «Флуминенсе» со счётом 2:0 и выхода в финал соревнования заработал уже $ 110 млн. Об этом сообщает американский журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, «Челси» может заработать $ 120 млн, если победит в финале КЧМ.

Максимально возможный доход клуба на клубном чемпионате мира составляет $ 125 млн.

Напомним, благодаря победе в полуфинале лондонский клуб вышел в финал клубного чемпионата мира, где встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Реал» Мадрид. Эти команды проведут свой матч в среду, 9 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.